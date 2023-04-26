Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про спрощення управління багатоквартирними будинками

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками".

Як повідомила голова комітету, народний депутат Олена Шуляк на фейсбук-сторінці, відповідне рішення комітет ухвалив під час засідання в середу.

Раніше в січні Рада ухвалила законопроєкт №7029 у першому читанні. Серед нововведень, передбачених документом, з'явилися можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників, проведення зборів повністю або частково в режимі відеоконференції, онлайн-голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.