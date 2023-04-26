Українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА на Херсонщині - ПК "Південь"

Українські військові в середу ввечері збили російський розвідувальний БПЛА типу "Мерлін" у Херсонській області, повідомляє повітряне командування "Південь".

"26 квітня 2023 року, близько 18:00, на Херсонщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БПЛА типу "Мерлін", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.