Події

19:14 26.04.2023

Українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА на Херсонщині - ПК "Південь"

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Українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА на Херсонщині - ПК "Південь"

Українські військові в середу ввечері збили російський розвідувальний БПЛА типу "Мерлін" у Херсонській області, повідомляє повітряне командування "Південь".

"26 квітня 2023 року, близько 18:00, на Херсонщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БПЛА типу "Мерлін", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

 

 

Теги: #знищення #бпла #херсонська_область

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