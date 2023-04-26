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18:20 26.04.2023

Журналіст італійського видання La Repubblica дістав поранення поблизу Херсона - МЗС Італії

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Журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно дістав поранення поблизу Херсона внаслідок обстрілу, він перебуває під наглядом італійського посольства в Києві, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Журналіст видання La Repubblica Коррадо Зуніно, який дістав поранення в плече під час атаки безпілотника поблизу Херсона, почувається добре і перебуває під наглядом нашого посольства в Києві. Я разом із міністром Кулебою, який запевнив у повній співпраці української влади", - написав міністр у твіттері.

Таяні також поінформував про те, що трапилося, прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні.

Зі свого боку видання La Repubblica повідомило, що Коррадо Зуніно після атаки надали допомогу і госпіталізували до Херсонської цивільної лікарні з пораненням плеча.

Раніше в середу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що під час обстрілу Антонівського мосту російськими військами постраждав представник іноземної преси.

Теги: #херсон #журналіст #поранення

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