Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Україна повернула з російського полону ще 44 людини, серед них 42 військовослужбовці та двоє цивільних, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових і сержантів і шість офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних", - написав Єрмак у телеграмі.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні.

Також, за словами глави Офісу президента, звільнено двох чоловіків, дружини яких раніше повернулися з полону.

Єрмак наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує виконувати завдання президента щодо повернення всіх українців додому.