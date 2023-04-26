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13:39 26.04.2023

Начальники генштабів країн НАТО обговорять війну РФ проти України та зміцнення альянсу

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Начальники генштабів країн НАТО обговорять війну РФ проти України та зміцнення альянсу

Військовий комітет НАТО на засіданні за участю начальників генеральних штабів країн-членів альянсу, що відбудеться 10 травня, обговорять війну Росії проти України та зміцнення потенціалу стримування й оборони альянсу.

Це випливає з анонсу, оприлюдненого в середу штаб-квартирою Організації Північноатлантичного договору. "Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, збереться 10 травня в Брюсселі. Голова Військового комітету адмірал Роб Бауер (Rob Bauer) головуватиме на нараді, в якій візьмуть участь командувачі сил оборони союзників та їхні запрошені колеги зі Швеції", - ідеться в повідомленні.

У штаб-квартирі зазначили, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першому засіданні, щоб "обговорити пріоритети та ключові завдання Північноатлантичного альянсу". "На другому засіданні начальники штабів обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях і підтримку України з боку НАТО і союзників. Третє засідання буде присвячене зміцненню потенціалу стримування і оборони Північноатлантичного альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту й на подальший період", - деталізується в пресрелізі.

На четвертій і п'ятій сесіях Військовий комітет надасть додаткові вказівки щодо капітального перегляду оборонної позиції НАТО, узгодженої на зустрічі на найвищому рівні в Мадриді.

У засіданні також візьмуть участь верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі (Christopher Cavoli) і верховний головнокомандувач об'єднаних сил із трансформації (SACT) генерал Філіпп Лавін (Philippe Lavigne). "Засідання Військового комітету НАТО дасть змогу 32 начальникам штабів оборони зустрітися й обговорити питання, що мають стратегічне значення для Північноатлантичного альянсу", - наголошується в повідомленні.

Теги: #нато #війна

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