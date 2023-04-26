Події

10:33 26.04.2023

Урядова делегація прибула до Риму для участі в конференції з відновлення України

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Урядова делегація прибула до Риму для участі в конференції з відновлення України

Урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до Риму (Італія) для участі в конференції з відновлення України.

"Прибули до Риму для участі в конференції з відновлення України. Обговоримо нагальні питання з президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Італії, а також із головами палат італійського парламенту. Плануємо підписати низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що спільно з партнерами уряд формує міцну і тверду підтримку України у світі та залучає іноземний бізнес до відбудови країни.

 

Теги: #італія #відновлення #шмигаль

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