За добу ворог втратив 640 одиниць особового складу, чотири танки, 14 артсистем і три БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 640 окупантів, 4 танки, 11 бронемашин, 14 артсистем, один засіб ППО, 3 БПЛА і 15 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 188410 (+640) осіб ліквідовано, танків - 3692 (+4) од, бойових броньованих машин - 7162 (+11) од, артилерійських систем - 2877 (+14) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засоби ППО - 292 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5792 (+8) од, спеціальна техніка - 352 (+7)", - ідеться у зведенні.