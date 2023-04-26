Події

07:42 26.04.2023

Окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область за добу, поранено одну людину

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Окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область за добу, поранено одну людину

Територію Херсонської області за добу противник обстріляв 75 разів, випустив 389 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації, одну людину поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Прокудін уточнив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 118 осіб.

 

 

 

Теги: #зведення #херсонська_область

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