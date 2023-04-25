Велика Британія відправила Україні тисячі одиниць боєприпасів для Challenger 2, зокрема снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія відправила Україні тисячі одиниць боєприпасів для танків Challenger 2, серед них бронебійні снаряди зі збідненим ураном, повідомляє заступник міністра оборони Джеймс Гіппі.

"Ми відправили Україні тисячі одиниць боєприпасів для Challenger 2, зокрема бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не коментуватимемо витрату поставлених снарядів Україною", - написав Гіппі у відповідь на письмові запити від Кенні Макаскілла, члена Палати громад від шотландської партії Альба.

Крім цього, заступник міністра оборони повідомив, що передані Великою Британією Україні танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном тепер перебувають під контролем ЗСУ, і міноборони Великої Британії не відстежує місця, звідки українські військові стріляють снарядами зі збідненим ураном на території України.

Також Гіппі зазначив, що "Велика Британія не зобов'язана допомагати знешкоджувати снаряди зі збідненим ураном, випущені з танків Challenger 2 Збройними силами України". Однак Велика Британія, як і раніше, сповнена рішучості "допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, процвітаючою і вільною", і підтримує низку заходів, спрямованих на задоволення нагальних потреб України, а також відновлення необхідної інфраструктури та послуг, і закладання основ для "довгострокового відновлення" та поствійськової реконструкції України.

Джерело: https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-04-18/181335

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-04-18/181337

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-04-18/181339