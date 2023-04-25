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20:47 25.04.2023

Зеленський підписав євроінтеграційний закон, що спрощує регуляторні процедури у сфері цивільної авіації

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Зеленський підписав євроінтеграційний закон, що спрощує регуляторні процедури у сфері цивільної авіації

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав євроінтеграційний закон, що передбачає імплементацію низки європейських стандартів, спрощує держрегулювання в сфері цивільної авіації та встановлює додаткові механізми здійснення ефективного контролю за гарантуванням безпеки в авіаційній сфері (законопроєкт №6405).

Основними положеннями закону передбачено спрощення процедури видачі сертифіката льотної придатності та дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден - якщо літак сертифіковано в Європейському агентстві безпеки авіації (EASA), то окремо проходити повторну сертифікацію в Україні не потрібно.

Згідно з документом, в Україні не потрібно буде отримувати права на експлуатацію повітряних ліній українськими авіаперевізниками для виконання регулярних повітряних перевезень у межах країни, також авіаційних перевезень в інших державах і для виконання українськими та іноземними авіаперевізниками чартерних рейсів в Україні. Сертифікованому авіаперевізнику для початку виконання комерційних польотів в Україні достатньо буде узгодити слоти в національних аеропортах.

Підприємствам та організаціям, які здійснюють наземне обслуговування в сфері цивільної авіації не потрібно буде отримувати сертифікат відповідності. Передбачено перехід на декларативний принцип відповідальності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в сфері цивільної авіації.

Скасовується вимога отримувати в уповноваженого органу з питань цивільної авіації дозволи на виліт повітряного судна з українського аеродрому і приліт на аеродром або проліт над територією країни.

Скасовується сертифікація підприємств, яка була потрібна для того, щоб почати працювати на території аеропорту і займала 3-6 місяців. Почати роботу можна буде одразу ж після подання необхідного пакета документів.

Скасовуються положення щодо необхідності сертифікації суб'єктів господарювання, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень. Норма поширюється на суб'єкти господарювання, які спеціалізуються на підготовці персоналу для організації або продажу повітряних перевезень.

Передбачено зміни, що адаптують українське законодавство до норм Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, положень Регламенту ЄС 2018/1139 та Угоди про Спільний авіаційний простір.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, коментуючи положення законопроєкту, припустив, що, спираючись на його норми, авіакомпанії зможуть максимально швидко відновити авіасполучення в Україні, щойно це дасть змогу зробити безпекова ситуація.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому 21 березня 2023 року.

 

 

Теги: #закон #авіація #регулювання

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