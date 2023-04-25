Кличко обговорить допомогу Україні на Саміті міст Північної та Південної Америки

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у Саміті міст Північної та Південної Америки 26-28 квітня.

"На запрошення наших американських партнерів прибув до США на Саміт міст Північної та Південної Америки, який відбудеться в Денвері 26-28 квітня. Такий захід проводять уперше. З ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID. Мери багатьох міст західної півкулі зберуться для посилення співпраці, обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування", - написав Кличко в телеграм-каналі у вівторок.

Мер Києва зазначив, що у вівторок і середу він у Вашингтоні з сенаторами і конгресменами, а також провідними політичними експертами та представниками уряду США обговорить підтримку і допомогу Україні.