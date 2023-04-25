Події

17:01 25.04.2023

Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену - Кличко

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Незабаром до столиці України з Варшави має прибути перша партія вагонів метрополітену, наразі до перевезення практично готові 6 вагонів, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомогою, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів", - написав Кличко в телеграм-каналі у вівторок.

Мер зазначив, що метрополітен Києва безоплатно отримає 60 вагонів завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту.

"Йдеться про передання рухомого складу серії №717, який також експлуатується і в нашому метро. Отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лінії підземки", - наголосив Кличко.

Постачання всіх 60 вагонів має відбутися поетапно протягом 2023 року.

"Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу - радянського виробництва. І ми дякуємо нашим партнерам за підтримку та всебічну допомогу!", - зазначив мер столиці.

Теги: #польша #киев #метро #кличко

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