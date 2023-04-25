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14:40 25.04.2023

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

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Співробітники Служби безпеки України затримали шістьох інтернет-агентів РФ у різних регіонах України, інформує СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

"Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників. У месенджерах і заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, у Києві викрито 37-річного жителя столиці, який у російській соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців, агітував за застосування міжконтинентальних балістичних ракет "Сатана" проти західних країн-партнерів України та намагався дискредитувати українських військових, зокрема захисників "Азовсталі".

На Одещині, як інформують в СБУ, заблоковано інформаційно-підривну діяльність жительки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських телеграм-каналів, де розміщувала публікації із закликами до обстрілу українських міст та поширювала фейки щодо кількості загиблих захисників України.

У Миколаївській області співробітники СБУ повідомили про підозру дружині настоятеля одного з храмів УПЦ (МП). "У листуваннях із жителями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа", - уточнюють у спецслужбі.

Також, згідно з повідомленням, у Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в "Однокласниках" закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією в захоплених районах на сході України.

На Черкащині, як інформують в СБУ, викрито двох жителів регіону, які популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та героїзували їхні злочини.

 

Теги: #сбу #агенти_рф

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