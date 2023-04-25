Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

Рятувальники виявили другого загиблого внаслідок російського удару по Куп'янську (Харківська обл.), повідомляє "Суспільне" з посиланням на власного кореспондента.

"Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп'янську", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, близько 9:15 у вівторок, 25 квітня, російські військові завдали ракетного удару по центру Куп'янська. Попередньо окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Унаслідок влучання в будівлю краєзнавчого музею чотирьох осіб госпіталізовано, шестеро осіб дістали переважно невеликих ушкоджень і від госпіталізації відмовилися.

Раніше під завалами також було виявлено тіло однієї загиблої.