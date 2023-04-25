Окупанти сконцентрували завдання ударів на куп'янському напрямку - Череватий

Російські окупанти більшість ударів по позиціях сил оборони України наразі завдають на куп'янському напрямку, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, коментуючи удар по краєзнавчому музею в м. Куп'янську Харківської області.

"Зараз він (ворог - ІФ) тут не проводить атакувальних дій, але цей напрямок є рекордсменом з використання якраз засобів ураження. За цю добу 432 рази ворог завдав ударів різними типами артилерії, реактивних систем залпового вогню, 13 авіанальотів здійснив і ракетні удари, як ми бачимо", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Для порівняння, за його словами, у районі Бахмута Донецької області окупанти завдали 280 артилерійських ударів за минулу добу та здійснили чотири авіанальоти.

Водночас, за словами речника Східного угруповання ЗСУ, на Куп'янському напрямку за добу вдалося знищити 15 російських окупантів і кілька одиниць їхньої техніки.

"Наші сили оборони не давали ворогу розслабитися і також завдавали ударів у відповідь. Унаслідок наших ударів 15 окупантів знищено, 65 зазнали поранень, було знищено БТР ворожий, міномет 240-міліметровий найбільший, який є у ворога в розпорядженні, "Тюльпан", протитанкову гармату "Рапіра" і три безпілотні апарати", - розповів Череватий.

Як повідомлялося, близько 9:15 російські військові завдали ракетного удару по центру Куп'янська. У місті зруйновано краєзнавчий музей, біля якого немає жодних військових об'єктів. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Унаслідок ракетного удару загинула жінка, її тіло витягли з-під завалів краєзнавчого музею. Ще одна людина може перебувати під завалами. Чотирьох людей госпіталізовано, шість осіб дістали відносно невеликі ушкодження і від госпіталізації відмовилися.