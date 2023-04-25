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13:04 25.04.2023

У "справах Майдану" заарештовано екскомандира львівського "Беркуту"

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У "справах Майдану" заарештовано екскомандира львівського "Беркуту"

Суд заарештував колишнього командира львівського "Беркуту", підозрюваного в перешкоджанні мітингувальникам у лютому 2014 року, що призвело до смерті й тілесних ушкоджень учасників Революції гідності.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генерального прокурора та застосував до колишнього командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, екскомандира "Беркута" взято під варту в залі суду.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ, для залякування населення організував вчинення підлеглими співробітниками терористичного акту, який мав перешкодити масовому руху мітингувальників із майдану Незалежності до Верховної Ради України.

"Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі його дії призвели до вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – п'ятьом, середньої тяжкості – 43, легких – 77", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

 

Теги: #суд #майдан #беркут

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