Події

14:13 24.04.2023

Затримано офіцера Сил спецоперацій Червінського, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", - джерело

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Затримано офіцера Сил спецоперацій Червінського, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", - джерело

Офіцера Сил спецоперацій Романа Червінського, який переховувався від слідства і якому повідомили про підозру в перевищенні повноважень, затримано в Тернопільській області, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Червінського затримано в понеділок у Тернопільській області", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Раніше в ЗМІ було опубліковано матеріали, згідно з якими Червінський, офіцер Сил спецоперацій, намагався завербувати одного з російських пілотів, щоб той перегнав в Україну бойовий літак.

СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

"Служба безпеки України розслідує всі обставини, що спричинили масований ракетний удар по аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану спецоперацію із заволодіння літаком повітряно-космічних сил Росії, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України", - йшлося в повідомленні української спецслужби.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Червінському, який переховується від слідства і є фактичним дезертиром, повідомлено про підозру в перевищенні повноважень, і він не уникне відповідальності.

"Ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового й поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання. Справді, окремі персонажі вирішили, що можуть самовільно провести так звану спецоперацію і заволодіти російським літаком. Вони розпочали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України", - наголосив Малюк.

Він зауважив, що СБУ та ГУР МО одразу висловили свої зауваження щодо цього плану, його не погодили інші державні органи, оскільки спецоперація містила багато ризиків, "але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд".

"Як наслідок - ворожий борт не роздобули, натомість ворог дізнався, де розміщувалися українські літаки й особовий склад. І завдав ракетного удару. Загинув командир військової частини, а 17 захисників дістали поранень. Не кажучи вже про повністю розбиті два бойові винищувачі, зруйновану злітну смугу, іншу техніку та будівлі", - розповів глава СБУ.

Теги: #підозра #червінський

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