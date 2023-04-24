Події

13:12 24.04.2023

Сирський: У Бахмуті наші воїни не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують

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Сирський: У Бахмуті наші воїни не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують

На бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, українські сили не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують, заявив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомляє Military Media Center у телеграм-каналі, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює в районах бойових дій на лиманському та бахмутському напрямках.

"Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач. Однак ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці в Бахмуті не лише здійснюють оборонні дії, а й активно контратакують", - сказав Сирський.

Він наголосив, що це дає нам можливість протягом кількох місяців стримувати наступ ворога і не збільшувати фронт на цьому напрямку, а також знищувати найкращі підрозділи противника та вигравати час.

Також, за словами командувача, після низки невдалих спроб прорвати українську оборону на лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат і був змушений перегрупувати свої підрозділи.

Рішення щодо організації оборони ухвалюються на місці. Перед цим Сирський заслуховує командирів і аналізує оперативну обстановку. Ситуація контролюється.

Крім того, Сирський сьогодні нагородив відзнаками та подарунками понад українських 130 воїнів.

Теги: #бахмут #сирський

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