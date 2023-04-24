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11:38 24.04.2023

Український генпрокурор: Створюємо міжнародний механізм, який дасть змогу контролювати кожен цент міжнародної допомоги Україні

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Співпраця українських прокурорів із Прокуратурою Європейського Союзу (EPPO) забезпечить контроль міжнародної допомоги, наданої Україні, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Меморандум про взаєморозуміння, який Офіс генпрокурора підписав із Прокуратурою Європейського Союзу рік тому, дає свої перші результати. Українські прокурори тісно співпрацюватимуть та обмінюватимуться інформацією з EPPO", - написав Костін у понеділок у твіттері.

Він повідомив, що обговорив деталі з головним прокурором ЄС Лаурою Ковеші.

"Ми створюємо міжнародний механізм, який дозволить контролювати кожен цент міжнародної допомоги, наданої Україні. Досвід та професіоналізм Прокуратури ЄС дуже допоможуть нам у цьому", - наголосив український генпрокурор.

Теги: #прокуратура #єс

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