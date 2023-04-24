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09:02 24.04.2023

Уже в 31 країні можна буде скласти НМТ-2023 за кордоном

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Уже в 31 країні можна буде скласти НМТ-2023 за кордоном

Кількість країн, де можна скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, збільшилася до 31, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина)", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах: Австрія (Відень), Азербайджан (Баку), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Варна, Софія), Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон), Грузія (Тбілісі), Данія (Орхус), Естонія (Таллінн), Ірландія (Дублін), Іспанія (Валенсія), Італія (Мілан, Рим), Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто), Латвія (Рига), Литва (Каунас), Люксембург (Мерш), Молдова (Кишинів), Нідерланди (Роттердам), Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен), Норвегія (Осло), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Португалія (Лісабон), Румунія (Бухарест), Словаччина (Братислава), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Туреччина (Бельдібі), Угорщина (Будапешт), Фінляндія (Гельсінкі), Франція (Марсель, Париж), Чехія (Брно, Прага), Швейцарія (Берн) і Швеція (Стокгольм).

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і обрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація - зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, що є ближчим до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня. Реєстрація стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської, французької, іспанської, німецької та французької мов, біології, хімії та з історії України.

21 квітня УЦОЯО закликав українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ у 2023 році.

 

 

Теги: #закордон #нмт

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