За добу знищено 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем і 11 БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 660 окупантів, 8 танків, 8 бронемашин, 12 артсистем, 11 БПЛА і 23 одиниці автомобільної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3683 (+8) од, бойових броньованих машин - 7139 (+8) од, артилерійських систем - 2849 (+12) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засобів ППО - 289 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од, спеціальна техніка - 339 (+0)", - ідеться у зведенні Генштабу на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.