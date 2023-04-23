Один дивізіон Patriot уже заступив на бойове чергування, ще кілька прямують на позиції

Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат оприлюднив знімок на тлі розгорнутого ЗРК Patriot.

"Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів уже заступив на бойове чергування, працює... Інші, обіцяні нам, у дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати і по російських літаках, зокрема", - заявив він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що ЗРК використовують різні ракети, зокрема вони можуть збивати С-300, тому що їх запускають по балістичній траєкторії.