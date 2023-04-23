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12:00 23.04.2023

Демократія повинна відповідати силою на будь-які спроби автократії обнулити світовий порядок - Єрмак

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Демократія повинна відповідати силою на будь-які спроби автократії обнулити світовий порядок - Єрмак

Демократія повинна протистояти автократії всіма способами - і військовими, і економічними, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Демократія повинна відповідати силою на будь-які спроби автократії обнулити світовий порядок. І сила ця стосується не тільки зброї, а й економічних ударів по державах, які вирішили кинути виклик міжнародному праву", - написав Єрмак у телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #єрмак

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