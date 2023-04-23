Події

08:55 23.04.2023

Рятувальники ліквідували пожежу на АЗС у Харкові, причину загоряння встановлюють

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У Харкові в ніч на неділю вночі на території АЗС на вул. Баварська загорівся резервуар із залишками газу на площі 50 кв. м.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, пожежа виникла о 22:19.

"До місця події направили відразу 13 пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося не допустити ще більшого поширення вогню та врятувати 2 автомобілі", - ідеться в повідомленні.

О 22:45 пожежу було локалізовано, о 23:53 - повністю ліквідовано. Постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється.

 

 

Теги: #азс #харків #пожежа

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