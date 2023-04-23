Події

08:46 23.04.2023

На Харківщині в результаті нічних ворожих ударів пошкоджено овочеву фабрику та приватні будинки, постраждалих немає

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На Харківщині в результаті нічних ворожих ударів пошкоджено овочеву фабрику та приватні будинки, постраждалих немає

У результаті ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову і Харківському району області в ніч на неділю, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджено теплиці, робочі цехи. Унаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж і 4 автомобілі. Виникли пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Західне та інші населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

"Обійшлося без постраждалих і масштабних руйнувань", - зазначив Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харків #руйнування #обстріли

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