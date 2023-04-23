Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, окупанти застосували безпілотник, з якого скинули вибуховий снаряд.

"Люди не постраждали. Територія удару обстежується", - підсумував глава ОВА.