Окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області
Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді", - написав він у телеграм-каналі.
За словами Лисака, окупанти застосували безпілотник, з якого скинули вибуховий снаряд.
"Люди не постраждали. Територія удару обстежується", - підсумував глава ОВА.