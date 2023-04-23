Події

00:18 23.04.2023

У Харкові та області зафіксовано щонайменше 5 попадань ворожих ракет

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У Харкові та області зафіксовано щонайменше 5 попадань ворожих ракет

Одна з ракет С-300, випущених із території Білгородської області увечері в суботу, потрапила до приватного сектору у селі Харківського району області, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"На жаль, одна з ворожих ракет потрапила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зафіксовано також потрапляння до об'єкту цивільної інфраструктури в Харкові, рятувальники борються з масштабною пожежею.

Синегубов також повідомив, що загалом, за попередніми даними, зафіксовано щонайменше 5 "прильотів" у місті та області.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті також зафіксовано удари по Слобідському та Основ'янському районам.

"В обох випадках під обстрілом перебували цивільні об'єкти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі. 

Теги: #україна #харків #обстріл #потраплення

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