Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

Російська авіація минулої ночі обстріляла район с. Орликівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області за допомогою керованої бомби, повідомляється в суботу вранці на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Близько 01:35 зафіксовано 1 вибух (імовірно, керованої авіаційної бомби, запущеної з літака ворога "Су-35") у районі н.п. Орликівка. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Орликівка розташована приблизно за 10 км від кордону з РФ на південний захід від м.Семенівка.