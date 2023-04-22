Події

11:16 22.04.2023

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

1 хв читати
Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

Російська авіація минулої ночі обстріляла район с. Орликівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області за допомогою керованої бомби, повідомляється в суботу вранці на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Близько 01:35 зафіксовано 1 вибух (імовірно, керованої авіаційної бомби, запущеної з літака ворога "Су-35") у районі н.п. Орликівка. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Орликівка розташована приблизно за 10 км від кордону з РФ на південний захід від м.Семенівка.

Теги: #обстріл #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 22.04.2023
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

18:45 20.04.2023
Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

15:37 20.04.2023
СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", спровокованого військовослужбовцями минулого літа

СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", спровокованого військовослужбовцями минулого літа

13:51 20.04.2023
Окупанти обстріляли с. Кізомис Херсонського району, загинув мирний житель

Окупанти обстріляли с. Кізомис Херсонського району, загинув мирний житель

13:36 20.04.2023
Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

13:22 20.04.2023
ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

20:09 19.04.2023
Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

20:52 18.04.2023
Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, постраждалих немає

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, постраждалих немає

20:46 18.04.2023
Унаслідок російського авіаудару на Луганщині загинули троє цивільних, одна людина поранена

Унаслідок російського авіаудару на Луганщині загинули троє цивільних, одна людина поранена

13:52 18.04.2023
У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ОСТАННЄ

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранено двох

NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА