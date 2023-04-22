Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань і постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.