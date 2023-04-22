Події

08:13 22.04.2023

NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

1 хв читати
NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

NASA і Державне космічне агентство України підписали спільну заяву, спрямовану на співробітництво сторін у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

"Черговий позитивний результат у сфері, яка нас надихає - Космос. Сьогодні у Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики та космосу NASA - National Aeronautics and Space Administration, відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України", - написала посол на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Посол зазначила, що адміністратор NASA Білл Нельсон і заступник голови ДКА України Володимир Міхеєв, який перебуває у Вашингтоні у складі делегації України для участі в засіданні українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком "зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України і розширення співпраці між Україною і США у сферах мирного космосу, зв’язку і навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах".

"Боронимо зараз нашу свободу і незалежність, і працюємо над інноваційним майбутнім", - акцентувала Маркарова.

 

 

 

Теги: #сша #космос #співробітництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 22.04.2023
Індія запустить на орбіту два сінгапурські супутники

Індія запустить на орбіту два сінгапурські супутники

03:39 21.04.2023
Пентагон розгортає сили поблизу Судану на випадок евакуації із цієї країни американської дипмісії

Пентагон розгортає сили поблизу Судану на випадок евакуації із цієї країни американської дипмісії

20:46 20.04.2023
Байден і глава Єврокомісії обговорили Китай, підтримку України та санкції стосовно РФ

Байден і глава Єврокомісії обговорили Китай, підтримку України та санкції стосовно РФ

17:57 20.04.2023
США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

16:42 20.04.2023
У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

12:12 20.04.2023
Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

10:40 20.04.2023
Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

20:41 19.04.2023
США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

20:15 19.04.2023
США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

20:05 19.04.2023
Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ОСТАННЄ

На півночі України знижується рівень води в річках, залишаються підтопленими 223 приватні будинки - ДСНС

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА