NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

NASA і Державне космічне агентство України підписали спільну заяву, спрямовану на співробітництво сторін у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

"Черговий позитивний результат у сфері, яка нас надихає - Космос. Сьогодні у Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики та космосу NASA - National Aeronautics and Space Administration, відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України", - написала посол на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Посол зазначила, що адміністратор NASA Білл Нельсон і заступник голови ДКА України Володимир Міхеєв, який перебуває у Вашингтоні у складі делегації України для участі в засіданні українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком "зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України і розширення співпраці між Україною і США у сферах мирного космосу, зв’язку і навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах".

"Боронимо зараз нашу свободу і незалежність, і працюємо над інноваційним майбутнім", - акцентувала Маркарова.