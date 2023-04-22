Індія запустить на орбіту два сінгапурські супутники

Індійська ракета-носій Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) у суботу стартує на орбіту з двома сінгапурськими супутниками, повідомляє Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Запуск планується здійснити зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шрихарикота на південному сході Індії, о 14:19 за місцевим часом (о 12:49 за Києвом).

Основним корисним навантаженням є супутник дистанційного зондування Землі TeLEOS-2 масою 741 кг, оснащений радаром із синтезованою апертурою (SAR), який дає змогу отримувати знімки з високою роздільною здатністю (до 1 метра).

Знімки, зроблені апаратом, будуть використовуватися різними відомствами уряду Сінгапуру.

Також на орбіту буде виведено експериментальний кубсат LUMELITE-4, створений у рамках співпраці Агентства з науки, технологій і досліджень Сінгапуру та Національного університету Сінгапуру. Апарат масою 16 кг повинен буде продемонструвати роботу нової системи передавання даних у космосі з високою швидкістю, яку Сінгапур планує використовувати в сфері підвищення безпеки системи навігації морських суден.

Четвертий ступінь ракети залишиться на орбіті і буде використовуватися як орбітальна платформа для наукових досліджень. Загалом на ній заплановано проведення семи експериментів.

Чотириступенева ракета-носій середнього класу PSLV здатна виводити корисне навантаження на різні орбіти, зокрема близько 1,7 тонни на сонячно-синхронну полярну орбіту і 1,4 тонни на геоперехідну орбіту.