Події

21:40 21.04.2023

Підозрюваним у хуліганстві на території Лаври обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

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Підозрюваним у хуліганстві на території Лаври обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

За клопотанням Печерської окружної прокуратури Києва суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту 4 підозрюваним у хуліганських діях на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Як повідомила пресслужба столичної прокуратури, за рішенням суду троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19.06.2023, ще один - до 19.05.2023.

Як зазначається у пресрелізі, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері зазначеної будівлі.

Дії порушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що пов'язано з опором працівникові правопорядку.

Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває, зазначили в прокуратурі.

 

 

Теги: #лавра #захід #запобіжний_захід

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