Події

20:41 21.04.2023

Раді пропонують надати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, право на першочергове зарахування до ПТУ та ВНЗ

1 хв читати
Раді пропонують надати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, право на першочергове зарахування до ПТУ та ВНЗ

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді посилити соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом надання їм права на першочергове зарахування до закладів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти.

Відповідний законопроєкт № 9231 зареєстровано в парламенті 21 квітня.

Парламентарії пропонують доповнити статтю 39-1 закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" нормами про те, що такі діти повинні мати право на першочергове зарахування до закладів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, а порядок реалізації цього права встановлюватиметься Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі питання доступу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до професійної освіти врегульоване лише у статті 43 закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту", яка встановлює переважне право для цієї категорії на зарахування до відповідних освітніх закладів. Однак, як звертають увагу нардепи, така можливість законодавчо не передбачена для здобуття ними фахової вищої та вищої освіти.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени різних фракцій і груп парламенту, зокрема, Наталія Приходько ("Відновлення України"), Сергій Кузьміних ("Слуга народу"), Володимир Арешонков ("Довіра").

 

 

Теги: #освіта #сироти #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 14.04.2023
Верховний Суд підтвердив законність рішення судів позбавити викладача права обіймати посаду за колабораційну діяльність

Верховний Суд підтвердив законність рішення судів позбавити викладача права обіймати посаду за колабораційну діяльність

21:01 12.04.2023
Стефанчук обіцяє зважене рішення ВР на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков, керованих із Росії

Стефанчук обіцяє зважене рішення ВР на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков, керованих із Росії

17:02 07.04.2023
Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних матерів на період воєнного стану

Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних матерів на період воєнного стану

20:16 06.04.2023
Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

10:57 06.04.2023
Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

14:49 05.04.2023
В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

15:48 29.03.2023
Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти в Україні

Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти в Україні

07:50 20.03.2023
Нардеп Бардіна про реєстроване партнерство: Це правовий механізм взаємовідносин

Нардеп Бардіна про реєстроване партнерство: Це правовий механізм взаємовідносин

07:53 18.03.2023
Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

10:20 16.03.2023
План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

Ресурси держави спрямовуються насамперед на деокупацію територій

Учасники групи у форматі "Рамштайн" надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону

Гуменюк: Росіяни освоюють нову тактику - комбіновану атаку з різних напрямків для розосередження зусиль нашої ППО

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

ОСТАННЄ

Глава НАТО впевнений у тому, що ЗСУ готові відвоювати нові території

Кабмін заборонив наносити на індивідуальні автономери символіку комуністичного, нацистського та російського режимів

Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр

Частка підприємств, які планують зростання виробництва, у березні зросла з 49,1% до 60,1% - дослідження

Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради невеликої вигоди - Міллі

Україна вийшла з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соцдопомоги й аліментів

Кабмін призначив Краснолуцького першим заступником, а Киреєву заступником міністра екології

Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ЗАЕС почала виводити блок №6 із гарячого в холодний зупин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА