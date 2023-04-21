Раді пропонують надати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, право на першочергове зарахування до ПТУ та ВНЗ

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді посилити соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом надання їм права на першочергове зарахування до закладів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти.

Відповідний законопроєкт № 9231 зареєстровано в парламенті 21 квітня.

Парламентарії пропонують доповнити статтю 39-1 закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" нормами про те, що такі діти повинні мати право на першочергове зарахування до закладів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, а порядок реалізації цього права встановлюватиметься Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі питання доступу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до професійної освіти врегульоване лише у статті 43 закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту", яка встановлює переважне право для цієї категорії на зарахування до відповідних освітніх закладів. Однак, як звертають увагу нардепи, така можливість законодавчо не передбачена для здобуття ними фахової вищої та вищої освіти.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени різних фракцій і груп парламенту, зокрема, Наталія Приходько ("Відновлення України"), Сергій Кузьміних ("Слуга народу"), Володимир Арешонков ("Довіра").