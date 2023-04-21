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20:08 21.04.2023

Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України

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Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України.

"Є сім конкретних завдань у галузі енергетики з різними горизонтами виконання, але всі вони мають ключове значення для енергобезпеки та енергонезалежності України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, перше завдання - це відновлення енергосистеми, у зв'язку з чим уже зараз розпочинається масштабна кампанія з ремонту, відновлення, будівництва, реконструкції та захисту української енергосистеми.

"Це стосується і генерації, і розподілу. Відбудова буде одразу з модернізацією. Залучаємо ресурси та експертизу від партнерів. Віцепрем'єр із відновлення та міністр енергетики незабаром презентують детальний план, як саме відбуватиметься ця відбудова та захист", - заявив він.

Другий напрям - децентралізація енергосистем, під час якої розвиватиметься мала генерація, яка не така вразлива до ворожих атак.

"Більше газотурбінних і газопоршневих установок можна швидко розгорнути. Впровадження установок зберігання енергії, які накопичують її. Елементом децентралізації стане заохочення українців до встановлення сонячних панелей разом з індивідуальними установками зберігання енергії. Використовуватимемо технології мікромереж і розумних мереж. Це дасть змогу краще контролювати завантаження енергосистеми й ефективніше відповідати на виклики", - зазначив Шмигаль.

Третє завдання в цій сфері, за словами прем'єра, - це продовження інтеграції енергосистеми в систему Європейського Союзу.

"Четверте завдання. Розвиток чистої "зеленої" генерації. Україна буде частиною ЄС, а отже - і частиною Європейського зеленого курсу. Продовжимо розумні підходи для стимулювання та підтримки зеленої генерації. Аукціони, сертифікати походження та інші інструменти для того, щоб в Україні зростала частка зеленої генерації", - заявив він.

Крім того, п'ятим завданням є видобуток українського газу, що розпочнеться зі стабілізації, а потім буде суттєве збільшення.

"Ми другі в Європі за покладами газу. І маємо зробити так, щоб повністю себе ним забезпечувати. Активно залучаємо приватних інвесторів, зокрема найбільші світові компанії. Є робочий інструмент розподілу продукції (PSA), і 10 ділянок у межах цього механізму вже в роботі. Усуваємо схему зі "сплячими ліцензіями". Розвиваємо електронні аукціони. Плануємо стати "газовим сейфом" Європи, адже в України найбільші на континенті газові сховища", - заявив прем'єр.

За його словами, в перспективі розглядається розробка чорноморського газового шельфу, покладів у Карпатах, нарощування виробництва біометану та інтеграція з європейською водневою інфраструктурою.

"Шосте. Енергоефективність. Зниження енергоспоживання житла, громадських будівель і загалом у всій країні. Ключове завдання - термомодернізація. KPI, який ставимо відповідальним командам уже сьогодні, - це вийти на рівень 1,5 тис. багатоквартирних будинків і 1 тис. громадських будівель щороку. Тут вирішуємо одразу два питання. Зменшення споживання енергоресурсів у країні. Друге - це позитивний ефект для кожного окремого домогосподарства", - розповів глава уряду.

Сьомим завданням, за його словами, є нафтопереробка та нафтотранспортування.

"Українські нафтопроводи працюють ефективно, а запаси нафти зберігатимемо в нових надійних сховищах. Використання новітніх технологій для геологічної розвідки допоможе наростити нафтовидобуток. А модернізація нафтопроводів відкриє можливість транспортування нафти до Німеччини, Угорщини, Словаччини та Чехії з одночасною опцією її імпорту для посилення енергобезпеки України", - підсумував Шмигаль.

Теги: #реформа #енергетика #премєр

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