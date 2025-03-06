Події

14:20 06.03.2025

Зеленський запросив прем'єра Бельгії взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру

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Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і запросив його взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру.

"Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів. Поінформував про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру й запросив Прем’єр-міністра взяти участь у роботі над ним", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окремо сторони обговорили оборонні потреби, насамперед постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиції в українське виробництво далекобійних дронів і ракет.

"Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу. Також обговорили інтеграцію України до ЄС", - додав президент.

Теги: #бельгія #зеленський #премєр

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