Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

Сервіс із компенсації коштів за пошкоджене внаслідок війни житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни. Ухвалюємо постанову, яка дасть змогу розпочати тестування програми "єВідновлення", за якою люди отримуватимуть кошти на ремонт своїх домівок. Тестуємо, щоб у майбутньому уникнути помилок і непорозумінь", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, сервіс працюватиме в "Дії" вже з 10 травня, а отримані цільові кошти можна витратити на будівельні матеріали або оплату послуг підрядника.

"Суму компенсацій визначить спецкомісія, а грошові кошти зараховуватимуться людям на спецрахунок у банку. Пріоритетом у компенсації будуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю", - розповів Шмигаль.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, затверджено порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, із використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".

Зазначається, що окремими категоріями обʼєктів нерухомого майна в розумінні цього порядку є одноквартирні будинки, зокрема відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід із вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, якщо місця загального користування не пошкоджені).

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