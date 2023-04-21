Події

18:12 21.04.2023

ВАКС відхилив клопотання захисту ексглави "Нафтогазу" Коболєва про зміну запобіжного заходу

2 хв читати
ВАКС відхилив клопотання захисту ексглави "Нафтогазу" Коболєва про зміну запобіжного заходу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) погодився з доводами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і залишив без розгляду клопотання адвокатів ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва про заміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

Відповідне повідомлення розміщено в телеграм-каналі САП у п'ятницю за результатами засідання суду.

Як повідомлялося, 17 квітня 2023 року за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС іще на два місяці подовжила термін дії зобов'язань, покладених на Коболєва, внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

"Незважаючи на те, що ухвалу про застосування цього запобіжного заходу винесено ще 1 березня 2023 року, її станом на сьогодні не виконано - кошти в повному обсязі не внесено", - повідомила САП.

У повідомленні також перелічено зобов'язання, дію яких подовжено: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора й до суду; не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти їм про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою Коболєва в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - забезпеченні собі премій за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом".

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Теги: #коболєв #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 19.04.2023
Довбенко називає незаконним рішення ВАКС про його арешт

Довбенко називає незаконним рішення ВАКС про його арешт

12:24 18.04.2023
Колишньому голові "Нафтогазу" ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу - рішення суду

Колишньому голові "Нафтогазу" ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу - рішення суду

18:38 12.04.2023
ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

15:35 07.04.2023
ВАКС закрив справу за обвинуваченням депутата Волинця в недостовірному декларуванні

ВАКС закрив справу за обвинуваченням депутата Волинця в недостовірному декларуванні

19:09 06.04.2023
ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

16:35 28.03.2023
Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

10:00 28.03.2023
ВАКС визнав ексменеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у справі про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів

ВАКС визнав ексменеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у справі про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів

10:58 27.03.2023
Суддю з Київської області засуджено на 8,5 років позбавлення волі за хабарництво

Суддю з Київської області засуджено на 8,5 років позбавлення волі за хабарництво

13:56 25.03.2023
ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

17:25 24.03.2023
Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Учасники групи у форматі "Рамштайн" надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону

Гуменюк: Росіяни освоюють нову тактику - комбіновану атаку з різних напрямків для розосередження зусиль нашої ППО

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців

Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

ОСТАННЄ

Остін підтвердив, що українські військові незабаром розпочнуть навчання на танках Abrams у Німеччині

Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

У складі Консультативної місії ЄС в Україні створено підрозділ із розслідування воєнних злочинів РФ

Сили оборони відбили близько 30 атак окупантів на сході України, в епіцентрі боїв залишається Бахмут - Генштаб ЗСУ

Україні необхідні постачання наземних систем ППО - Пентагон

Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

Швеція, яка головує в ЄС, представила новий проєкт рішення щодо EUR1 млрд для боєприпасів для України, який може бути схвалений 26 квітня

Учасники групи у форматі "Рамштайн" надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону

Гуменюк: Росіяни освоюють нову тактику - комбіновану атаку з різних напрямків для розосередження зусиль нашої ППО

YouTube видалив відеоролики про ПВК "Вагнера" із понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали, - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА