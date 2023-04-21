ВАКС відхилив клопотання захисту ексглави "Нафтогазу" Коболєва про зміну запобіжного заходу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) погодився з доводами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і залишив без розгляду клопотання адвокатів ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва про заміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

Відповідне повідомлення розміщено в телеграм-каналі САП у п'ятницю за результатами засідання суду.

Як повідомлялося, 17 квітня 2023 року за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС іще на два місяці подовжила термін дії зобов'язань, покладених на Коболєва, внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

"Незважаючи на те, що ухвалу про застосування цього запобіжного заходу винесено ще 1 березня 2023 року, її станом на сьогодні не виконано - кошти в повному обсязі не внесено", - повідомила САП.

У повідомленні також перелічено зобов'язання, дію яких подовжено: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора й до суду; не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти їм про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою Коболєва в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - забезпеченні собі премій за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом".

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).