Події

16:55 21.04.2023

Резніков після переговорів зі Столтенбергом: Отримав зелене світло для тісної співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання

2 хв читати
Резніков після переговорів зі Столтенбергом: Отримав зелене світло для тісної співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання

На полях засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели переговори, обговорили проєкти напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі та перспективи співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"Чудова розмова з генеральним секретарем НАТО. Я висловив йому вдячність за координацію допомоги Альянсу Україні. Напередодні Вільнюського саміту обговорено низку конкретних проєктів. Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агенцією НАТО із закупівель", - написав Резніков у твіттері.

Він відзначив важливість "чудових" оборонних закупівель, щоб виграти війну і бути ефективними в майбутньому.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною безпекового простору Північноатлантичного союзу. Я висловив сподівання, що це прискорить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - наголосив міністр.

Як відомо, NSPA об'єднує в рамках єдиної організації можливості придбання, тилового забезпечення, медицини та інфраструктури, оперативну і системну підтримку та послуги для країн НАТО, військових органів НАТО і країн-партнерів. Основними замовниками NSPA є 31 країна НАТО.

Як повідомлялося, 21 квітня відбувається 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч відбувається за участю представників понад 50 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приїхав на зустріч.

Теги: #нато #закупки #агентство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 21.04.2023
Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

09:48 21.04.2023
Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

00:39 21.04.2023
Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

00:32 21.04.2023
Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

16:05 20.04.2023
Столтенберг: Усі союзники згодні, що майбутнє України в НАТО, але головне наразі - забезпечення перемоги

Столтенберг: Усі союзники згодні, що майбутнє України в НАТО, але головне наразі - забезпечення перемоги

15:11 20.04.2023
Столтенберг: Законне місце України - в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим

Столтенберг: Законне місце України - в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим

14:49 20.04.2023
Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

14:40 20.04.2023
Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

15:54 19.04.2023
Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

21:36 15.04.2023
Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців

Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

ДСНС попереджає про "жовтий" рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці та частині Київської області 21-24 квітня

ОСТАННЄ

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців

Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

Кулеба закликав Борреля сприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів для України

Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

МТСБУ з 21 квітня підвищило вартість полісів "Зеленої картки" на 3,15%

ДСНС попереджає про "жовтий" рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці та частині Київської області 21-24 квітня

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ на Київщині

Документи про блокування дії "зернової ініціативи" стануть свідченням злочинів проти України - посол України в Туреччині

Апеляційний суд змінив вирок екскерівнику міжрегіонального управління Мін'юсту Дзюдзю, обвинуваченому в одержанні хабарів від підлеглих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА