Резніков після переговорів зі Столтенбергом: Отримав зелене світло для тісної співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання

На полях засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели переговори, обговорили проєкти напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі та перспективи співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"Чудова розмова з генеральним секретарем НАТО. Я висловив йому вдячність за координацію допомоги Альянсу Україні. Напередодні Вільнюського саміту обговорено низку конкретних проєктів. Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агенцією НАТО із закупівель", - написав Резніков у твіттері.

Він відзначив важливість "чудових" оборонних закупівель, щоб виграти війну і бути ефективними в майбутньому.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною безпекового простору Північноатлантичного союзу. Я висловив сподівання, що це прискорить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - наголосив міністр.

Як відомо, NSPA об'єднує в рамках єдиної організації можливості придбання, тилового забезпечення, медицини та інфраструктури, оперативну і системну підтримку та послуги для країн НАТО, військових органів НАТО і країн-партнерів. Основними замовниками NSPA є 31 країна НАТО.

Як повідомлялося, 21 квітня відбувається 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч відбувається за участю представників понад 50 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приїхав на зустріч.