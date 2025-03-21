Інтерфакс-Україна

Події

14:02 21.03.2025

Кабмін утворив держагентство "ПлейСіті" у сферах азартних ігор та лотерей

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Кабмін утворив держагентство "ПлейСіті" у сферах азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, утворено держагентство "ПлейСіті" як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сферах організації та проведення азартних ігор та лотерейній.

Теги: #плейсіті #агентство

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