Інтерфакс-Україна
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17:57 02.06.2025

"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

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"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

Державне агентство "ПлейСіті" з регулювання сфери грального бізнесу розпочало роботу, повідомила пресслужба Міністерства з цифрової трансформації (Мінцифри).

"Державне агентство "ПлейСіті" вже розпочало роботу. Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим…"ПлейСіті" створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу", - йдеться у повідомленні Мінцифри у понеділок.

Серед першочергових завдань "ПлейСіті" – цифровізація процесу видачі ліцензій, запуск державної онлайн-системи, яка стежитиме за роботою легальних казино у режимі реального часу, викорінення нелегальних казино, перезапуск лотерейного бізнесу, пояснюється у повідомленні.

"Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою", - зазначили у Мінцифри.

Серед завдань "ПлейСіті" – перезапуск реєстру лудоманів, зокрема, шляхом запуску його на платформі "Дія.Engine". Також, запуск послуги з подачі заяв на обмеження доступу до гри через "Дія".

Завданням "ПлейСіті" буде викорінення казино з російським слідом з українського ринку, вказали у Мінцифри.

"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни", - сказано у повідомленні Мінцифри.

Повідомляється, що призначений керівником держагентства став Геннадій Новіков — юрист з досвідом у публічному управлінні. Він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ і при цьому завдяки досвіду й розумінню особливостей сфери підтримував бачення Мінцифри щодо розформування неефективного регулятора.

На попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4500 таких сайтів. Також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафних санкцій, зазначили у міністерстві.

Як повідомлялося, 21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

8 квітня Кабмін призначено Геннадія Новікова головою "ПлейСіті".

Теги: #мінцифри #плейсіті

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