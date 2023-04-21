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16:25 21.04.2023

Кулеба закликав Борреля сприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів для України

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Кулеба закликав Борреля сприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, який закликав допомогти якнайшвидше завершити обговорення другого траншу спільних закупівель розміром 1 млрд євро.

"У нашій телефонній розмові я подякував Жозепу Боррелю за всю оборонну допомогу ЄС, включно з останнім 1 млрд євро на невідкладні потреби в боєприпасах. Я закликав сприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі заради гарантування безпеки в Європі", - написав Кулеба у твіттері.

Зі свого боку глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС робить усе необхідне для забезпечення виконання зобов'язань щодо боєприпасів. За його словами, з 9 лютого було доставлено понад 66% від першого мільярда євро.

"Я провів розмову з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити, що ЄС працює над виконанням узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення України боєприпасами. З 9 лютого було доставлено понад 66% від першого мільярда євро. Нагальність зрозуміла - ЄС зробить усе необхідне, щоб зробити все можливе, і зробити це швидко", - написав Боррель у твіттері.

Як повідомлялося, 13 квітня Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України, повідомляє пресслужба Ради.

Теги: #україна #єс #боєприпаси

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