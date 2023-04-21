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15:03 21.04.2023

Київський апеляційний суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

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Київський апеляційний суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

Апеляційний суд м. Києва відмовив у задоволенні клопотання адвокатів митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) на зміну запобіжного заходу.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Київської області, митрополит УПЦ (МП) залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомлялося, 6 квітня захист митрополита оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід.

1 квітня Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів. Електронний браслет підозрюваному одягли в залі суду. В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд щодо митрополита Павла, але вважають кримінальне провадження стосовно нього сфабрикованим і спрямованим на відсторонення його від керівництва лаврою.

Теги: #суд #апеляція #лебідь

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