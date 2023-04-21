УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) закликає українців за кордоном допомогти в проведенні національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році.

"Шановні небайдужі українці, це звернення до вас! Якщо ви в червні - липні перебуватимете в одній із країн, де заплановано проведення національного мультипредметного тесту, просимо вас підтримати українську молодь і допомогти нам у проведенні тестування", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах: Австрія (Відень), Азербайджан (Баку), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Варна, Софія), Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон), Грузія (Тбілісі), Данія (Орхус), Естонія (Таллінн), Ірландія (Дублін), Іспанія (Валенсія), Італія (Мілан, Рим), Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто), Латвія (Рига), Литва (Каунас), Молдова (Кишинів), Нідерланди (Роттердам), Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Португалія (Лісабон), Румунія (Бухарест), Словаччина (Братислава), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Угорщина (Будапешт), Фінляндія (Гельсінкі), Франція (Марсель, Париж), Чехія (Брно, Прага), Швейцарія (Берн) і Швеція (Стокгольм).

"Від нас – навчання, оплата вашої роботи (якщо ви громадянин України і маєте педагогічну освіту), від вас – вчасне і ретельне виконання роботи, непереборний оптимізм", - ідеться в повідомленні.

З деталями ініціативи можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня. Реєстрація стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської, французької, іспанської, німецької та французької мов, біології, хімії та з історії України.