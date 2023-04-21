ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили протиправну схему фіктивної виплати "бойових доплат" військовим із Рівненської області, які насправді не несуть службу на передовій, повідомляє ДБР.

"Схема діяла протягом дев'яти місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн", - зазначається в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією бюро, від початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво батальйону систематично преміювало підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій.

"Проте принаймні двоє військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тис. грн, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДБР 20 квітня 2023 року здійснили низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які отримували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони.

Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів буде ухвалено рішення про повідомлення певним особам про підозру.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).