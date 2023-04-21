Події

07:39 21.04.2023

НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової

2 хв читати
НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової

Комерційні банки з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку вони можуть продати на валютному ринку, враховуватимуть не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

"Національний банк послідовно здыйснює кроки щодо мінімізації множинності валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та поліпшенню курсових очікувань. З цією ж метою НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню", - пояснив Нацбанк своє рішення на сайті ввечері в четвер.

Він зазначив, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

НБУ уточнив, що відповідні зміни закріплено постановою №53 від 20 квітня.

Як повідомлялося, у березні обсяг купівлі безготівкової валюти банками знизився до $300,4 млн із $462,1 млн у лютому і $523,9 млн у січні. Зміцнення курсу гривні на готівковому ринку на 1,15 грн у лютому, а в березні ще на 1,2 грн - до 37,75 грн/$1 за офіційного курсу 36,57 грн/$1 різко знизило інтерес до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на депозиті мінімум на три місяці.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти в березні, навпаки, трохи зріс - до $153,3 млн зі $123,1 млн у лютому, повернувшись на рівень січня.

Що стосується готівкової валюти, то її купівля і продаж зросли порівняно з лютим: купівля - з $1,185 млрд до $1,512 млрд, продаж - з $1,082 млрд до $1,235 млрд.

На готівковому ринку в квітні гривня після зміцнення до 37,2 грн/$1 дотепер ослабла до 38 грн/$1.

Теги: #валюта #банки #продаж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 12.04.2023
Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

12:26 09.04.2023
Ринок небанківських фінпослуг у березні скоротився на 37 учасників - НБУ

Ринок небанківських фінпослуг у березні скоротився на 37 учасників - НБУ

12:33 06.04.2023
Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

08:47 06.04.2023
Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників

Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників

19:50 03.04.2023
Перевірки дотримання вимоги відпуску ліків за рецептом через воєнний стан фактично не здійснюються

Перевірки дотримання вимоги відпуску ліків за рецептом через воєнний стан фактично не здійснюються

19:51 28.03.2023
Влада Франції здійснила обшуки у великих банках через податковий скандал

Влада Франції здійснила обшуки у великих банках через податковий скандал

12:50 27.03.2023
Завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом банківська система України впевнено пройде кризу - "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

Завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом банківська система України впевнено пройде кризу - "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

11:45 21.03.2023
Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

08:21 20.03.2023
UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

22:15 19.03.2023
Credit Suisse приєднується до UBS

Credit Suisse приєднується до UBS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

ОСТАННЄ

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

ЗС України знищили 630 окупантів, один танк, дві артсистеми і вісім БПЛА за добу

РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

Уночі противник важкою артилерією атакував Мирівську громаду

Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Україна стане однією з перших країн з імплементації нового регламенту ЄС криптовалютам МіСА

21 квітня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА