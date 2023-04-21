Глава ЄК виступила з міжнародною ініціативою з екологічно чистої енергетики

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн вважає, що провідні економіки світу до конференції ООН з питань зміни клімату COP28, яка пройде восени в Дубаї, могли б виробити спільні глобальні цілі у сфері екологічної енергетики.

Беручи участь у форматі відеоконференції у форумі провідних економік з енергетики та клімату, глава ЄК висловила впевненість, що політики розвинених країн здатні "утримати глобальне потепління на рівні нижче 1,5 градусів за Цельсієм", у них є інструменти для досягнення цієї мети - інновації , наука, технології та промисловий потенціал.

"Минулого року ми, європейці, виробили більше вітрової та сонячної електроенергії, ніж з газу або будь-якого іншого джерела. І світова система енергопостачання тепер стала чистішою, ніж будь-коли. Ми на шляху до нульових викидів. Але швидкість нашого прогресу має зростати. ", - сказала фон дер Ляйєн.

"Ось чому сьогодні я хотіла б виступити з новою ініціативою щодо спільної роботи над досягненням глобальних цілей у галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Ми могли б розробити ці цілі до COP28 разом з такими організаціями, як Міжнародне енергетичне агентство. Ці цілі послужать доповненням до інших , наприклад, до поступового припинення використання викопного палива та амбітних цілей з транспортних засобів та суден з нульовим рівнем викидів", - заявила голова Європейської комісії.