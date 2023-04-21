Події

00:52 21.04.2023

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

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Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир, до якого ми так прагнемо, заслуговує на перемогу, до якої ми всі йдемо, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні завершується священний для мусульман місяць Рамадан... І вже вдруге завершується під час повномасштабної агресії держави-зла проти України, проти всіх наших людей, усіх спільнот", - сказав він.

За його словами, "світле свято Рамазан-Байрам заслуговує на зовсім інші умови. Заслуговує на мир, якого ми так прагнемо, заслуговує на перемогу, до якої ми всі йдемо".

Вірю, сказав Зеленський, "що Господь благословить Україну свободою для всіх наших територій та всіх наших людей. Бажаю всьому нашому мусульманському суспільству та всім мусульманам світу спокійного свята!".

Теги: #україна #світ #зеленський #рамазан

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