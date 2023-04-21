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00:29 21.04.2023

Єрмак: Україна має стати форпостом Європи, щоб Росія не спробувала вдатися до нової агресії

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Єрмак: Україна має стати форпостом Європи, щоб Росія не спробувала вдатися до нової агресії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати форпостом Європи, щоб Росія не спробувала вдатися до нової агресії, повідомила прес-служба глави держави.

"Щоб Росія, виконавши роботу над помилками, не спробувала вдатися до нових актів агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, зразковим уособленням сили та сучасності, спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки. Перетворитися на справжній хаб безпеки", - цитує прес-служба відомства. Єрмака, сказані на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві.

За його словами, для цього Україні необхідне повноцінне членство в НАТО та надійні проміжні гарантії безпеки на цьому шляху, передбачені, зокрема, Київським договором безпеки (Kyiv Security Compact), стрімке економічне відновлення української держави, щоб якнайшвидше фінансувати потужну систему оборони.

Єрмак повідомив, що Україні потрібно реалізувати соціально-економічний потенціал з урахуванням найкращого світового та, зокрема, європейського досвіду. За його словами, інвестиційні можливості для міжнародного бізнесу на цьому шляху є досить суттєвими.

Зокрема, енергетичне відновлення із залученням найсучасніших енергоефективних та зелених рішень, агропромисловий комплекс, який завдяки спільному партнерству дозволить повною мірою використати потенціал найродючіших українських ґрунтів, реалізація потужних інфраструктурних проектів, які допоможуть прискорити інтеграційні процеси та ще тісніше поєднають Україну з Європою, розвиток промислового виробництва, масштабне відновлення житлового фонду, ІТ-промисловість.

"На цьому шляху вкрай важлива саме горизонтальна взаємодія, яка є ефективною та гнучкою. Прямі взаємини між регіонами ЄС та України дозволять прискорити процес повоєнного відновлення нашої держави та одночасно забезпечити ринки збуту для товарів та послуг міжнародному бізнесу", – зазначив глава Офісу президента.

Він додав, що окремі держави та регіони вже розпочали активну роботу в українських областях у форматі патронату.

"Водночас нам є куди рухатися далі. Не сумніваюся, що прийнята найближчим часом Декларація, а також підписані 12 двосторонніх угод трансформуються у практичні проекти, які стануть прикладом плідної спільної роботи для всіх бажаючих підтримати нашу державу", - підсумував Єрмак.

Теги: #україна #європа #форпост

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