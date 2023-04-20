Суданські військові відмовляються від переговорів із "Силами швидкого реагування", вимагають їх капітуляції

Командування збройних сил Судану в четвер відкинуло можливість переговорів із воєнізованим угрупуванням "Сили швидкого реагування" (СШР) і зажадало їх капітуляції, повідомляє Associated Press (AP).

"За кілька годин до того, як мав закінчитися режим припинення вогню, військові оприлюднили заяву, згідно з якою вони не вестимуть переговори з їхнім супротивником СШР про закінчення кризи, а обговорюватимуть лише умови їхньої капітуляції", - зазначає (AP).

"Жодних збройних сил поза рамками військової системи Судану не буде", - наголошується в заяві суданських збройних сил.

Тим часом, незважаючи на оголошений у середу ввечері режим припинення вогню, у четвер у Судані тривали бойові дії. Бойові дії тривали в Хартумі та в сусідньому з ним місті Північний Хартум. За деякими даними, військові намагалися перешкодити СШР перекинути додаткові сили до Омдурмана, розташованого на північний захід від Хартума, а також намагалися перерізати шляхи постачання СШР. Найбільш інтенсивні бої точилися в Хартумі навколо штаб-квартири збройних сил, резиденції їхнього командувача Абдель Фаттаха аль-Бурхана та аеропорту.

AP зазначає з посиланням на місцевих жителів, що військова авіація завдавала ударів по СШР в аеропорту і в Омдурмані.

Репортер "Аль-Джазіри" раніше повідомив, що звуки застосування озброєнь було чути в Хартумі вже за кілька хвилин після початку перемир'я о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) минулої середи. Спроба встановити режим припинення вогню на 24 години між збройними силами Судану і СШР у середу стала вже другою за тиждень, що завершилася невдачею.

У Хартумі спостерігаються перебої в подачі електроенергії, бракує питної води і продовольства, офіси і школи не працюють. Близько 70% лікарень у Хартумі та навколо нього не працюють. На тлі цієї ситуації багато жителів намагаються покинути місто.

Раніше в МОЗ країни заявляли, що системі охорони здоров'я загрожує "повний колапс", якщо конфлікт між військовими Судану і СШР не припиниться. У міжнародній організації Save the Children зазначали, що проблеми з електропостачанням позбавили медиків можливості зберігати вакцини, інсулін і деякі види антибіотиків.

Водночас, за даними ООН, приблизно третина населення країни - близько 16 млн осіб - потребувала гуманітарної допомоги ще до початку зіткнень.

Ситуація в Судані ускладнилася 15 квітня, коли в Хартумі та деяких інших містах спалахнули бої із застосуванням важкого озброєння між армією і СШР. У заявах командування СШР йшлося, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їхніх баз у південному передмісті Хартума. Командування армії, зі свого боку, пояснювало свої дії тим, що СШР останнім часом неодноразово діяли без будь-якої координації з військовими.