Події

18:33 20.04.2023

За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак на п'яти напрямках - Генштаб

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За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак на п'яти напрямках - Генштаб

За добу українські захисники відбили понад 40 атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Тривають запеклі бої за місто Бахмут.

За добу авіація Сил оборони завдала одного удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління окупантів.

 

Теги: #атаки #зсу

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